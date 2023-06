W zasadzie Białoruś naprawdę została rozbrojona z wszystkich swoich atutów. Ten kraj nigdy nie wydawał wiele na wojsko, Łukaszenka więcej wydawał na policję i służby specjalne i przez to Białoruska armia należała raczej do tych najgorszych w Europie. Wiecznie niedofinansowana i nie zreformowana. Teraz straciła swój ostatni większy atut w postaci poradzieckich zapasów broni i sprzętu. Wszystko co miało jakąkolwiek wartość zostało oddane Rosjanom. We wszystkich służbach działają rosyjscy przedstawiciele/kontrolerzy i Białoruś Pokaż całość