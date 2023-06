Akurat w momencie kiedy w Szczujni TVPiS Info wylewał z ust guano jakiś ich klakier-ekspert i mówił, że "to marsz bogaczy i Elit" do tłumu przemawiał... przedsiębiorca, który zbankrutował ostatnio przez inflację, a potem pielęgniarka. No, ale tego Szczujnia nie pokaże przecież.( ͡ ~ ͜ ʖ ͡ ° )