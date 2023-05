WHO wydaje się zmierzać do centralizacji władzy poprzez aktualizację przepisów zdrowotnych (w ramach przygotowań do kolejnej pandemii). Medialnie w Polsce cisza. Wideo dr. Campbella po ang, krótkie tłumaczenie PL niektórych punktów w powiązanych. Czy alarmujące - do oceny. Ot, ciekawostka.