1. Przekazanie władzy do WHO podczas pandemii, bez nadzoru, bez konsekwencji. WHO ogłasza pandemię i przejmuje kontrolę nad systemem administracyjnym i prawnym we wszystkich krajach, które podpiszą traktat.

W tym filmie poruszono 3 ważne kwestie:I to jest problem, bo w jaki sposób WHO będzie kontrolowane? Nadzór prawny, finansowy, administracyjny? Kiedy ten nadzór WHO nad państwami się kończy? Kiedy ogłoszą, że koniec epidemii/pandemii? A jak nie ogłoszą? Albo ogłoszą epidemię/pandemię innej choroby?