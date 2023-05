Dziś udało mi się zobaczyć śniadaniówkę, przystałem a na chwile bo zaciekawiło mnie ich lokowanie produktu na temat ograniczeń w obrocie gotówki. Był też ekspert, no profeska, żadna tam rządowa kampania.



Samo bicie konia, jak to zwiększy bezpieczeństwo płacącego, że ma czarno na białym, że może się nawet rozmyślić- zadzwonić do banku i cofnąć przelew. Ani słowa o tym że ktoś sie zainteresuje skąd masz, a firma przyjmując gotówkę zabuli od tego Pokaż całość