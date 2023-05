Wchodzi kowboj do baru i patrzy - siedzi tam cud kobieta.



- Cześć. Kim jesteś?

- Lesbijką...

- Eeeeee... To znaczy?

- Jak się budzę myślę o seksie z kobietą, jak jem śniadanie to myślę o seksie z kobietą, jak idę do pracy to myślę o seksie z kobietą, jak jem obiad, to myślę o seksie z kobietą, jak wracam do domu, to myślę o seksie z kobietą, jak zasypiam, to myślę Pokaż całość