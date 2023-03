1. PiS nie jest synonimem Polski. Nazywanie krytyki partii atakiem na kraj to tania gra na emocjach.



2. Jeśli w czymkolwiek kiedykolwiek przestaniesz zgadzać sie z PiS to czeka cię to samo. Nie wiem ilu jest ludzi którzy bezkrytycznie zgadzają sie na wszystko w PiS bo nawet oni widzą systemowe ukrywanie przestępców z tej partii. Chcesz żeby sasin został skazany za kradzież 70 mln? Jestes wrogiem ludu.