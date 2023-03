"Teraz nawet ze szkolej bójki robi się drama na całą Polskę xD Internet w telefonie to straszna rzecz w obie strony. Niby chlopaka szkoda, że go pobili, ale teraz cały hejt wylał się na nagrywającą. Żałosne."



"Marcel Aleks Januszkiewicz Proszę Cię. Co Ty nigdy bójki w szkole nie widziałeś? To było, jest i będzie. A sztuczne dmuchanie tego balonika nikomu nie przyniesie nic dobrego. Ludzie to i tak #!$%@? i teraz szczują Pokaż całość