I co z tego?? Ustawą się postanowi że nic takiego nie miało miejsca a te ataki i taśmy to sprawka wywaidu rosjii. W pluralireżimowej # tvpis wonsz powie że za Tuska kradli więcej i PO to pedofile i chcą zabić Jana Papę.To będzie wszystko co naród usłyszy o sytuacji w NCBiR. I to nie jest szydera, tak naprawdę będzie.