Dobra, zróbmy tak aby był parytet. Proponuję wielką kampanię migracyjną w krajach północnej Afryki skierowaną dla kobiet. Podoba się? ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )



Nie, nie podoba się? :c

Wiedziałem że się nie będzie podobać bo zawsze jak konserwa mówi o "hipokryzji lewactwa" to jest jakaś próba wmówienia że prawdziwie lewicowym podejściem byłoby poparcie postulatów prawicy.

Pitu pitu o "parytecie" a tak na serio to chodzi i to aby Pokaż całość