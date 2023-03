PiS-dy to partia zrzeszająca miernoty, kretynów i ogólnie - osoby, które na wolnym rynku nadawałyby się co najwyżej do sprzątania kibli. A i to nie wszystkie, bo tu jednak trzeba sumienności i dokładności.



To ma sens dla partyjnego dyktatorka: taka miernota będzie się czepiała koryta zębami i pazurami, powie i zrobi absolutnie wszystko aby tylko utrzymać się u żłoba i ssać forsę. Nie pójdzie do innej partii, a nawet gdyby chciał - Pokaż całość