Kaczyński chciał krytykować robaki, a tu PiS dał miliony na badania

Jest Agenda 2030 ratyfikowana przez większość państw przy ONZ i w ramach zrównoważonego rozwoju wprowadzane są takie rzeczy. Koleżanka stwierdziła dzisiaj że to na pewno nie prawda a jeżeli prawda to takie sproszkowane robaki zanim zostaną przekazane do spożycia na pewno są wcześniej badane. Jakby nie zauważyła szczepionki były pobieżnie przebadane i wypuszczone na rynek. Gdyby trzymano się standardowych procedur byłyby może nawet ciągle w pierwszej fazie testów.