Przewalone, co z takimi gangusami zrobisz? Tego się nie da zresocjalizować, nie wierzę, może jakieś jednostki przy dużym nakładzie na resocjalizację. Ale to Salwador i tam nie będzie środków na resocjalizację. Powsadzać do pierdla i zostawić aż padną śmiercią naturalną, a i to może niewiele dać jak się pozwoli gangom odżyć poza murami więzienia.