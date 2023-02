Zapowiedź kolejnego odcinka. Wrzucam bo zapowiada się ciekawie. Odwiedziłem Podkarpacie no i...no i wielu z Was się nie myliło, że tam nie ma żartów. Pełno zakazów, mało co wolno, ochrona jak gangsterzy niekiedy. Fizyczny kontakt? Oczywiście. Co się wydarzyło?