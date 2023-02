To widać na przykład po tym jak w Auchan w Polsce Ukraińcy najchętniej robią zakupu i także w nim pracują bardzo obficie. Tak zakopujcie sobie jak takie coś jest dla Was niewygodne. Za ten wpis oczywiście wpadło mi 15 rubelków bo dość krótki i napisałem go prosto z Moskwaonunca schron nr.1/