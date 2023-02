Konfederacja: PiS zafundował Polakom przymusowy post.

W sumie to nie wiem co PiS by musiał zrobić by KonfedeRosja była lepszym wyborem, chyba je***ć atomówkę xD

Jestem w miarę rozsądnym człowiekiem, wolę złodzieja od psychopaty.



Wasza partyjna propaganda mnie bawi ponieważ uważam że Prawo i Sprawiedliwość to jedna z najgorszych rzeczy jakie nas w wolnej Polsce spotkała ale jeśli sądzicie że jesteście od nich lepsi to się grubo mylicie, w miarę normalny obywatel prędzej pocałuje w dupę Jarosława Kaczyńskiego Pokaż całość