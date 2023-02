W sumie lepsze takie coś niż to co jest w Polsce, czyli wmawianie małym dzieciom, że patrzy na nich zza chmurki jakiś dziadek i jak będą niegrzeczne to będą po śmierci przez wieczność poddawane straszliwym torturom w ogniu. A no i wafelek z mąki i wody to ciało jakiegoś Żyda sprzed 2000 lat. I dzieje się to w publicznych szkołach, a nie na jakimś randomowy filmie z YT.