Mam wrażenie że dzisiejsze nowe gry cofają się wyglądem do gier z przełomu wieków. Jak na nie patrzę to nie wiele się różnią od tamtych gier i nawet pomysły są ściągane od nich.



Znacie może tytuł starej gry gdzie było się poszukiwaczem złota? Trzeba było w sklepie zaopatrywać się w sprzęt i można wybrać do której kopalni iść.