Cześć Wykopowicze, Chciałem podzielić się naszą sytuacją, bo może to być nauczka i ostrzeżenie dla każdego biznesu, który w dużym stopniu polega na usługach gigantów jak Google.

Prowadzimy firmę – legalną, rzetelną, zatrudniającą 30 osób. Od trzech dni jesteśmy kompletnie sparaliżowani, bo Google bez żadnego wyjaśnienia zawiesiło nasze konto firmowe. To oznacza, że:

Nie możemy korzystać z poczty firmowej – klienci, którzy próbują do nas pisać, otrzymują zwrotki, że nasze adresy e-mail nie istnieją.

Nie możemy komunikować się wewnątrz firmy bo nie mamy dostępu do google chat.

Nie możemy pracować na dokumentach i arkuszach, które mamy w google workspace.

Straty finansowe – kolejne dni chaosu oznaczają utratę klientów, zamówień i zaufania.

Próbowaliśmy działać przez wsparcie Google, ale okazało się, że naszą sprawą zajmuje się "verification team" – zespół, z którym nikt nie może się bezpośrednio skontaktować. Zarówno my, jak i pracownicy Google… musimy tylko „czekać”. Nie wiemy, jak długo, na co i dlaczego w ogóle nasze konto zostało zablokowane.

Najgorsze w tym wszystkim jest to, że zostaliśmy potraktowani jak oszuści. Zablokowano nam dostęp bez żadnych konkretnych dowodów, informacji czy możliwości szybkiego odwołania się. Nasze konto, nasze działania, nasze dane – wszystko zniknęło w jednej chwili.

Nauka (bolesna) dla nas i ostrzeżenie dla Was:Jeśli prowadzicie firmę, nie opierajcie całej działalności na jednej dużej platformie albo usłudze (takiej jak Google Workspace). Wystarczy jedna decyzja podjęta przez automatyczny system lub „verification team”, a Wasza firma może zostać zablokowana z dnia na dzień, bez dostępu do jakichkolwiek narzędzi.

Google reklamuje się jako firma wspierająca biznes. Rzeczywistość? Wystarczy, że coś pójdzie nie tak (cokolwiek to jest, bo oczywiście nie podali nam szczegółów), i zostaniecie zostawieni sami sobie. Support zasłania się „procedurami” i każe czekać, a czas leci, koszty rosną, a klienci odchodzą.

Jeśli prowadzenie działalności zależy od narzędzi oferowanych przez jedną dużą firmę, warto pomyśleć o dywersyfikacji. My już się nauczyliśmy na własnym błędzie – i mam nadzieję, że Wy zadbacie o zabezpieczenie Waszego biznesu zanim coś takiego spotka Was.

Macie podobne doświadczenia z Google, Facebookiem czy innymi gigantami? Dajcie znać w komentarzach – musimy o tym mówić głośno, żeby takie sytuacje nie były traktowane jak coś "normalnego".