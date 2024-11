Jeśli ktoś przegapił poprzedni wpis, to przypomnę krótko: po aktywacji pakietu M [link tutaj], Play zaczął ograniczać prędkość internetu do około 40 Mb/s, mimo że w regulaminie nie ma o tym ani słowa. Obsługa klienta również zapewniała, że oferta nie posiada żadnych "lejków". Aby to zweryfikować, zrobiłem test na drugim numerze z aktywnym starym pakietem Solo XL – tam ograniczenia faktycznie nie było, co udokumentowałem zdjęciami widocznymi na poprzednim wpisie. Jednak sprawy przybrały nieoczekiwany obrót. Na tym drugim telefonie przypadkowo wyłączyłem stary pakiet Solo XL. Niestety, nie można go już ponownie aktywować, więc byłem zmuszony przejść na pakiet M. I co się okazało? Oczywiście, również tutaj pojawił się lejek i prędkość spadła do 40 Mb/s.