Uderzyła mnie natomiast gra ukraińskiej aktorki Анастасія Пустовіт (Anastasiia Pustovit). Gra ta była bardzo przeciętna, żeby nie powiedzieć słaba, od niechcenia. Ukraiński wątek fabularny wydaje się ewidentnie wciśnięty na siłę, totalnie nic nie wnoszący do scenariusza.

W dużym skrócie (nie oznaczam nawet spoilerów, bo tak jak powiedziałem, wątku równie dobrze mogłoby nie być) - Jewa - niemajętna Ukrainka po uciecze przed wojną próbuje odnaleźć się w naszym kraju. Niemal natychmiast źli lichwiarze, prywaciarze i machloje z polski upatrują sobie w niej i jej koleżance idealne kandydatki do wyzysku, szantażu i oszustwa. Zakochuje się w niej główny bohater, Polak - były policjant. Moim zdaniem, każdy widz po chwili wyłapie, jak bardzo przerysowany i stereotypowy jest wizerunek tej postaci - celowo natomiast nie wymienię tu zabiegów scenarzystów i reżysera - obejrzyjcie sami. Cała ta rola, niemal jak dopisana na kolanie do scenariusza, jakoś nie dawała mi spokoju. Postanowiłem poszukać informacji o tym, kim w ogóle jest owa aktorka i jaki ma dorobek filmowy - bo nigdy wcześniej nie widziałem jej w żadnej produkcji. Na Filmwebie niewiele, kilka niezbyt wysoko ocenianych produkcji, bodajże ukraińskich.

Zastanawiam się, w jakim celu na siłę wciska się w scenariusz tak słabe, przerysowane i stereotypowe role, w dodatku grane przez aktorkę o takich poglądach. Potknięcie w researchu producentów, niewiedza, czy może celowe działanie? Szkoda, bo rola miała duży potencjał, który został niestety zmarnowany. Co więcej, rola napisana w tak stereotypowy sposób, w mojej ocenie, szufladkuje i wpływa niekorzystnie na wizerunek Ukraińców w Polsce.

I nie zrozumcie mnie źle, to nie jest atak w kierunku tej aktorki. Z tego co widzę, jest/była wolontariuszką i organizuje zbiórki wspierające walczące na ukrainie wojska. To dobra postawa. Natomiast nie rozumiem, dlaczego lansuje się na siłę osoby, którym tuż pod imieniem i nazwiskiem przyświeca zbrodniarz i nacjonalistyczny terrorysta... Brak słów.