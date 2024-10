Ma trochę racji, te wszystkie MMA, freak fight, patostreamy i podobne strasznie ryja banie młody ludziom. Niestety w kapitalizmie ważny jest zysk a nie jakieś wartości moralne. Za komuny w TV leciała telewizja edukacyjna, komuna miała ambicje, żeby edukować, pchać do przodu masy społeczne. Kapitalizm chce tylko zarabiać na najniższych instynktach.

Dziwi mnie tylko że przedstawiciel najbardziej wolnorynkowej i wolnościowej partii, chce regulować kto i co ogląda. Toć to lewactwo! No i