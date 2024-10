Zależy kto się czego spodziewa, ale dla "przeciętnego człowieka" nie będzie to nic spektakularnego.

Niestety ale ta kometa dała piękny spektakl, ale mieszkańcom drugiej półkuli.



Kometa jest blisko Słońca, więc jakakolwiek widoczność możliwa jest tuż przed świtem gdy już robi się jasno, do tego jest tuż nad horyzontem co mocno komplikuje obserwacje, bo ze względu na kąt patrzenia przez atmosferę widoczność niskich obiektów jest znacznie gorsza.

To wszystko optycznie znacznie zmniejsza (tzn. skraca) obiekt obserwacji i czyni go niestety mało spektakularnym.



