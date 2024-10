Interesujący pomysł. Ta metoda przemytu nosi nazwę "rip-on/rip-off", a potocznie: "wrzutka". Tak normalne stosuje się ją w stosunku do kontenerów, a tutaj przemytnicy podpłynęli do statku po kryjomu i schowali "towar" w tzw. void space czyli w pustej i nieużytkowanej normalnie przestrzeni w kadłubie. Mieli fantazję - nie przewidzieli jednak, że wejścia do tych przestrzeni są zaplombowane, w trakcie sprawdzania wyszło że plomba została naruszona i dalej poszło samo.



Tak normalnie przemyt na dużą skalę jest realizowany dużo wcześniej - poprzez "zmodyfikowanie" kontenera (umieszczenie narkotyków we włazie inspekcyjnym, panelu kontrolnym lub module wymiany powietrza) lub podrzucenie do niego "towaru" w porcie albo jeszcze wcześniej, na drodze lub w magazynie firmy. Właściciel kontenera i przesyłki często nie ma pojęcia co się dzieje, w proceder zaangażowani są co najwyżej jego skorumpowani pracownicy i/lub portowcy (w powyższym przypadku na pewno wzięli w łapę za to że nie widzieli łódki przemytników).



Przemyt za pomocą kontenerów jest bardzo skuteczny - tego jest po prostu zbyt dużo żeby sprawdzić chociaż niewielką część, robi się to przede wszystkim na podstawie donosu i wyraźnych wskazówek (np. gdy kontener wysyła jakaś podejrzana firma-krzak). Albo gdy uda się coś wyłapać na prześwietleniu. Czasem sami przemytnicy nie dają rady przechwycić towaru lub popierdzielą numery kontenerów - i potem mamy niusy o "kokainie w bananach z Biedronki".



Źródła: Pokaż całość