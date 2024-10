Przecież to zawsze było, po prostu nikt nie miał urządzeń z kamerą w kieszeni. Ofiary zawsze karmiło się kłamstwem, że p-----c to nie rozwiązanie by dorośli w okół mieli spokój. P-----c to często jedynie rozwiązanie, zresztą państwo ma na nią [p-----c] monopol. To o czymś świadczy. Po prostu stosowanie przemocy przez społeczeństwo zaburzyłoby ten "spokój" w skali makro.



Problem w tym, że p-----c, może być użyta zarówno do dobra jak i zła. Bo czym jest wykorzystywanie przewagi siły by spowodować strach i cierpienie u człowieka, który znęca się nad słabszymi? Cóż, odpowiedź jest prosta - to zależy. Z sądem to będzie sprawiedliwość, natomiast bez sądu - samosąd. Jednak jest to dużo głębszy temat, bo samosąd skutkuje często rozwiązaniem na miarę IQ najgłupszego z tłumu, podzieloną oczywiście przez ilość ludzi w tłumie.



Zresztą świat nigdy nie był sprawiedliwy, co pokazuje historia, tak antyku jak i współczesna. Zawsze będą równi i równiejsi, tym którym wolno więcej i wolno mniej. I zawsze niezmiennym będzie, że historię piszą zwycięzcy, tak samo jak ustalają co jest sprawiedliwe. Każdy chyba kojarzy Winstona Churchilla, tak, tego samego wielkiego premiera, który położył tamę Hitlerowi. Jednocześnie dzięki jego decyzjom z głodu umarło kilka milionów ludzi w Indiach. I mniej więcej gdzieś na poziomie tego Hindusa jest ofiara znęcania się - o niej się nie pamięta.



