Artykuł od 9 godzin przywrócony. Poza tym, wytłumaczcie mi jedną rzecz. Po co PAP miałby usuwać taki artykuł, gdzie drugi artykuł, gdzie pada ta sama wypowiedź nadal sobie wisiał? Poza tym, TVP też nic nie usunęło, ani tym bardziej Kancelaria Premiera. A dlaczego? No bo wypowiedź Tuska, jak przejrzymy kontekst, brzmi zupełnie inaczej. No ale ja już przeczytałem tyle wpisów o tym wszystkim, że masakra xDOryginalny artykuł: https://www.pap.pl/aktualnosci/premier-nie-ma-powodu-do-paniki-prognozy-nie-sa-przesadnie-alarmujace-0 Drugi artykuł: https://www.pap.pl/aktualnosci/polska-szykuje-sie-na-ulewy-premier-nikt-nie-popelni-bledu-z-powodzi-w-2010-r-gdy