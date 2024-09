Bardzo zwracajcie uwagę na to, co się dzieje z dziećmi w waszych szkołach, bo własnie odpalono program "propaganda szkolna". Na początku to będą niewielkie zmiany "mające pomóc osobom wykluczonym".



Oczywiście będzie to najpierw dobrowolne a później przymusowe wymuszanie na dzieciach określonych zachowań i narzucanie światopoglądu i słownictwa.



Zaczyna się to właśnie takimi małymi rzeczami, które nawet większość wykopków ignoruje i wyśmiewa - tak jak ten list.