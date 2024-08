Ciekawostka z minuty 00:19:50, prezentuje jakie rozmiaru powinny być barierki, żeby były bezpieczne.

Gdy barierka sięga powyżej punktu ciężkości człowieka, to nawet ogromny wybuch nie sprawi, że przez nią przelecimy, brew temu co często pokazują w filmach, w których jeżeli jest barierka i przy niej złodupiec, to można być na 100% pewnym, że jak ktoś go zabije, to on przez tą barierkę przeleci.