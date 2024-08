Na jednym z filmów opublikowanych na platformie YouTube, youtuber Kamil Janusz Labudda, znany pod pseudonimem "Budda", przyznał się do korzystania z dostępu do bazy danych osobowych i kontaktowych osób, które brały udział w loterii "7 AUT X BUDDA" organizowanej przez wyżej wymienioną spółkę. Z informacji przedstawionych w nagraniu wynika, że mógł on sprawdzać, kto brał udział w loterii, co budzi moje poważne obawy o naruszenie przepisów RODO.