to jak sytuacja z wielkimi firmami wjeżdżającymi buldożerami na pola biednych rolników w krajach 3 świata żeby zasadzić palmy na olej palmowy. Jasne, ten rolnik może się sądzić, tak samo jak jakiś artysta grafik albo pisarz co mu firma od AI ukradła dzieło. Większy może więcej i widzimy to w wielu dziedzinach życia.