Witajcie. Na początek chce sie przywitać - jestem zielonką bo nigdy tutaj nie miałem konta choć od wielu lat czasem zaglądałem i widziałem podobne wpisy i wykopy - więc i ja chce sie podzielić historią. Robie, to aby ostrzec innych potencjalnych klientów Amazona. Prosze o Wykop dzięki temu więcej osób się dowie jak "wspaniała" jest to firma i jak traktują swoich klientów.

Zakupilem sobie na Amazon.es DJI osmo pocket 3 za kwotę 500 euro - po kilku dniach odebrałem przesyłkę od kuriera inpost - opakowanie i karton nienaruszone i nieuszkodzone. Jeszcze zanim zacząłem rozpakowywać włączyłem nagrywanie wideo w telefonie - bo już wcześniej na peperze ludzie ostrzegali że z amazona często przychodzą przesyłki z inną zawartością. (jedynie czego nie zrobiłem to otwarcie przesyłki przy kurierze czego żałuję - ale wiecie jak to jest) Zresztą zamawiam sprzęt u Amazona - globalnej firmy a nie u januszexa wrazie czego pewnie można liczyć na szybkie załatwienie sprawy - jakże sie myliłem.

No i otworzyłem i okazało się, że zamiast DJI Osmo Pocket 3 w środku w kartoniku są same kamienie - tylko waga sie zgadzała.

Napisałem szybko do amazona i opisałem problem - wysłałem zdjęcie oraz film który nagrałem. Dostałem odpowiedz w skrócie że im przykro ale sprawę muszę zgłosić na policje a następnie przesłać im skan potwierdzenia. No i tutaj już troszkę sie rozczarowałem - nie dosc ze zostałem oszukany przez Amazona to ja jeszcze mam marnować teraz czas na komendzie - zajęło mi to 5 godzin czekania na tej komendzie. Ale udało się - dostałem potwierdzenie złożenia zawiadomienia i wysłałem to amazonowi. Ci odpisali po 30 minutach że sprawdzi to ekspert z polski i się odezwą :)

Ja po 24 godzinach już sam napisałem - czy sprawa sie już wyjaśniła? Dostałem odpowiedz typu "cześć jestem Monika w czym moge pomóc bo nie znam twojej sprawy :) Ok napisałem wszystko od nowa... Dostałem więc odpowiedz, że nie są wstanie zweryfikować szczegółów raportu i przykro im i dowidzenia. xDD Próbowałem dopytać sie - jaki widzą problem w raporcie - co jest nie tak? Tutaj żadnych konkretów - tylko gotowe wiadomości kopiuj wklej. 0 jakiejkolwiek chęci rozwiązania problemu - traktują mnie jak gowno.

Czy moj przypadek jest jedyny? Oczywiście że nie. Na wykopie i forach można spotkać historie podobne - gwoździe zamiast drona - plastelina zamiast iphona i dotyczy to właśnie amazona hiszpańskiego lub włoskiego - ale to nie ma chyba żadnej różnicy bo towar przynajmniej mi zostal wysłany z polskiego magazynu. Ludzie którzy mieli podobne problemy tak samo jak i ja musieli sie zmagać z podobnym traktowaniem przez support - choć co ciekawe niektorym po wielu bojach amazon zwrócił kase. Wielu ostatecznie radzi sobie z tym robiąc charge back o ile płaciło sie kartą - w tym i ja - teraz musze czekać na decyzje. A może to potrwać chyba z 90 dni maksymalnie.

W jaki sposób dochodzi do oszustwa? Pogłoski wskazują na, to, że są to zwroty które nie sa weryfikowane przez amazona. Być może oszuści wyjmują towar tak aby nie naruszyć opakowania a nawet tej folii - przynajmniej na pierwszy rzut oka. Nastepnie kartonik z kamieniami jest sprzedawany dalej jako nowy towar... Być może dzieje sie to w magazynie - może pracownicy przy pakowaniu kradną towar. Jak coś wiecie na ten temat to piszcie.

Ja sprawy tak nie odpuszczę - i zachęcam wszystkich poszkodowanych zgłaszajcie to polskiemu UOKIK oraz do Europskiego odpowiednika - tam można pisać skarge https://konsument.gov.pl/skarga-do-eck/