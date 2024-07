Z każdym takim brutalnym atakiem, powinno się masowo oskarżać tych lewackich polityków z UE

Bo prawda jest taka że to te zjeby z UE nas do przyjmowania ich zmuszają, grożąc że jak nie przyjmiemy to kurek z kasą się zakręci

Gdyby UE żadnego państwa nie karała to by się nagle okazało że żadne państwo nie chce tego agresywnego syfu u siebie