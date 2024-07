Droga Unio Europejska,



Pisze do Was reszta świata – ta część, która wciąż cieszy się tanim węglem, ropą i gazem, a przy okazji patrzy na Was z szeroko otwartymi oczami. Chcielibyśmy serdecznie podziękować za Wasze niestrudzone wysiłki w zmniejszaniu emisji CO2, zamykaniu kopalń i podnoszeniu opłat za wszystko, co ma związek z energią.



Dzięki Wam, możemy teraz spać spokojnie, wiedząc, że ktoś inny przejmuje na siebie cały ciężar walki o planetę. Wasze rosnące opłaty za energię to prawdziwa lekcja ekonomii – pokazujecie nam, jak kreatywnie zarządzać budżetem domowym, gdy ceny szybują w kosmos. My, niestety, wciąż utkwiliśmy w nudnej rzeczywistości tanich surowców i braku nowych, ekscytujących wyzwań.



Zamykanie Pokaż całość