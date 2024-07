Wiecie co jest najgorsze w byciu urodzonym w latach 90. Kiedy w ciągu twojego życia upada kultura.

Bo to co widzę to właśnie upadek kultury, wszystko zdegradowane do "Hyhy sexu" i pokazu dziwaków, obecna "Sztuka" to nie jest próba stworzenia piękna, rzemiosła, wyżyn ludzkich rąk i ludzkiej wyobraźni, obecna "Sztuka" to zrobić jak najbardziej "Szokujące i obleśne" widowisko, czyli dosłownie poziom 10 letnich szczyli którzy śmieją się z przekleństw i wulgaryzmów.