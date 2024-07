Wyszedł w niedzielę i nie wrócił to obstawiam że albo #!$%@?ł z domu albo samobój, ewentualnie poszedł się spotkać z kolegami ale to już ich trzeba by było pytać gdzie się podział. Rodzina na pewno by mogła zawęzić możliwe powody co by ułatwiło szukanie no ale po co, proszę nie zadawać pytań