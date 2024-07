Ale to jakieś wszystko bardzo skomplikowane i jak się okazuje później, bardzo proste do obejścia.

Mam wysypkę uczuleniowa na kody QR.

Sprzedaje od czasu do czasu jakieś podzespoły komputerowe, potem kupuje inne.

Robie to na Ebay, Rakuten, Lebon coin na Facebook jeszcze nigdy nie udało mi się nic kupić, mimo że chciałem zapłacić bez targowania wiec i nic tam nie sprzedaje.

Generalnie, to nie ma QR, mój adres email jest nie jawny, komunikacja tylko przez system platformy i od tej platformy dostaje powiadomienie o tym, że hajs już na mnie czeka, ewentualnie ktoś kupił, ale nie zapłacił (ebay) i w tym wypadku, jeśli nie zapłacił od razu to w zasadzie można skasować zakup.

Nie klikam w jakieś linki nie skanuje jakiś kodów, po prostu loguje się do mojego konta i widzę co jest i jak jest.