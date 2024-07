Pamiętajcie, że przed każdym wybuchem bańki mieszkaniowej zaczynają się takie "promocje".

Bo deweloperzy inwestorzy i flipperzy pierwsi wyczuwają, że coś się dzieje niepokojącego na rynku.

Kowalskich już nie stać na kredyty by kupić własne mieszkanko. A inwestorzy też już nie chcą kupować mieszkań jako lokaty kapitału bo jak widzą, że ceny spadają to mają obawy, że na tym już nie zarobią tylko stracą. A potem to już krok do masowej paniki i wyprzedaży mieszkań.

Jak ceny zaczną gwałtownie spadać to nawet jak Kowalskiego będzie już stać na kredyt i kupno to wstrzyma się do ustabilizowania sytuacji.

Z resztą banki też będą niechętne do dawania kredytów hipotecznych przy takich spadkach bo w sytuacji kiedy ktoś nie będzie spłacać kredytu to sprzedaż mieszkania które staniało nie pokryje całego kredytu.

Dodatkowo w panikę wpadną wszyscy kredyciarze i będą chcieli szybko sprzedać mieszkanie żeby spłacić większą część kredytów.