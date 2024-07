Ostatnio kupiłem chińskiego robota sprzątającego - najlepszy jaki kiedykolwiek mieliśmy i to o wiele w porównaniu do konkurencji.

Dokupiłem chińczyka do koszenia trawnika - niemieckie wynalazki które nawet nie mają prostych czujników nie mają startu.

Żona kupiła sobie chiński robot do mycia okien i bardzo zadowolona.



Wszystkie te roboty były droższe niż alternatywy zachodnie ale nadrabiają jakością. Powiedzenie "tania chińszczyzna" już odchodzi do lamusa. Możemy się z nich śmiać ile chcemy ale Pokaż całość