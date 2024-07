Mam pomysł na początek. Wszyscy urzędnicy i pracownicy wszystkich urzędów, sądów i innych służb miejskich etc. będą mieli zorganizowane parkingi poza centrum miasta odgórny zakaz wjazdu pojazdami mechanicznymi do centrum. Mogą sobie podejść na piechotkę albo skorzystać z komunikacji miejskiej. To mocno odciąży centrum, i poprzez dobry przykład idący z góry, przekona mieszkańców do pomysłu. Oczywiście projekt nie zakłada wyjątków, bezwzględnie obowiązuje radnych, prezydenta miasta, sędziów, bo przecież Ci, najbardziej szanowani mieszkańcy Pokaż całość