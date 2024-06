Kiedy skończyła się liczba frajerów dających się naciągać na złodziejskie ceny domen i hostingu, nazwa.pl ta wpadła na genialny pomysł, że ich sobie kupi hurtowo!

Co cichu przejmuje firmy hostingowe wraz z klientami i nie raczą o tym informować.

Atthost okradł swoich klientów i sprzedał ich dane nazwie.pl O to jak to zrobili:

Oczywiście na ich stronie nie ma informacji o tym, że się sprzedali, a właściwie sprzedali nasze dane łącznie z danymi płatności etc tak wynika z nowego regulaminu. Oczywiście dalej idą w zaparte i twierdzą, że Atthost to Atthost a nie nazwa.pl, ale po publikacjach na grupach już zmieniają narrację, że jednak grupa Netart, ale wszystko zostaje po staremu, otóż nie zostaje.

Zacznijmy od początku.

Informacja którą wysłali do klientów i wg nich jest to wystarczające brzmiała tak:

Tytuł wiadomości: "Aktualizacja regulaminów atthost.pl"

Szanowny Kliencie,

informujemy, że w związku z koniecznością ustandaryzowania struktury dokumentów oraz lepszego dostosowania ich do obowiązujących przepisów, zaktualizowaliśmy Ogólne Warunki Umów oraz Regulaminy usług. Zachęcamy do zapoznania się z ich nową treścią, która jest dostępna na stronie www.atthost.pl.

W atthost.pl chcemy dostarczać Ci nowoczesne i niezawodne usługi hostingowe. Dlatego jeżeli masz propozycje – co do rozwoju naszych usług – skontaktuj się z nami! Konsultanci Biura Obsługi Klienta są zawsze do Twojej dyspozycji i w razie potrzeby chętnie udzielą wsparcia technicznego: bok@atthost.pl.

Z poważaniem zespół atthost.pl

Nie ma jakiejkolwiek informacji o tym, że sprzedajemy Twoje dane do nazwa.pl dopiero przez przypadek na jednej z grup dowiaduję się, że zostali przejęci przez firmę z Krakowa, od razu zapaliła się czerwona lampka więc szybko pisze do atthost aby jak to zwykle było przesłali kody authinfo domen i zawsze robili to od ręki w kilka minut na e-mail bez zbędnych problemów.

Teraz już nie... należy jak w nazwa.pl wydrukować, podpisać, kupić kopertę i znaczek i zapieprzać na pocztę wszytko dokładnie jak przemyślana strategia nazwa.pl aby zniechęcić do przeniesienia domeny - to w sumie nie dziwne skoro kasują za domenę nawet 5 krotna wartość tego co płaci się u innych operatorów! Masz też kolejna opcję czyli wykupić podpis kwalifikowany i podpisać pdf tym podpisem, oczywiście na własny koszt.

Wypowiadamy atthost umowę i nie akceptujemy nowego regulaminu, wtedy dostajemy wiadomość, że nic się nie zmieniło, że oni dalej są Atthost - kłamią w żywe oczy - oszukują!

Ale w nowym regulaminie który jest na ich stronie, na czwartej stronie pojawia się dopiero informacja o tym, że przekazują wszystkie dane do nazwa.pl, ale dalej idą w zaparte, że nie.

Na facebooku na grupach zawrzało, a na wpisy wkoorwionych ludzi odpowiadają pracownicy no nie zgadniecie jakiej firmy? nazwa.pl i to oni wmawiają, że nie ma żadnej zmiany, że nic się nie zmienia.

Pracownicy nazwy oczywiście idą w zaparte, że informowali, ale niestety chyba sami siebie, bo na ich profilu, stronie nie ma o tym wzmianki, a na stronie Atthost jedynie w stopce 2024 NetArt Group. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szukam dalej informacji, gdzie ATTHOST chwali się z tego, że dumnie dołączył do Netart czytaj nazwa.pl - zaczynam od bloga bo to przecież miejsce, gdzie taka wyjątkowa w historii firmy chwila powinna zostać opisana - brak informacji.

Ok, to teraz facebook, tam cóż też zero informacji o dołączeniu do grupy netart.

To może centrum komunikatów w panelu klienta w końcu w myśl tego jaki opis na facebooku ma firma atthost cytuję:

Naszą misją jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, bez ukrytych kosztów, kruczków i haczyków.

no ale cóż tu też nie ma wzmianki o dołączeniu do grupy netart czytaj nazwa.pl

Absolutnie nigdzie nie napisali po za 4 stroną regulaminu (jest to jeden z 10 dokumentów każdy osobno, który należy przeczytać). Wg atthost nic się nie zmieniło, ale w mojej opinii bardzo dużo się zmieniło. Bez należytej informacji sprzedali nasze dane i domeny do najbardziej złodziejskiej firmy i to dlatego to ukrywali bo liczyli się z tym, że ludzie zaczną od nich uciekać, ponieważ wielu jak i ja przenosiło do nich usługi właśnie z nazwa.pl

To na koniec jeszcze perełka, kiedy zapytani zostali czy zostaną przejęci przez konkurencję, kiedy to inny z ich klientów przenosił tam domeny.