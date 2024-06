Takie chłoptasie (bo mężczyznami ich nazwać nie można) powinny iść do bezwzględnej utylizacji.



Mam takie przekonania, że Państwo powinno wprowadzić Honorowy Kodeks Mężczyzn i Honorowy Kodeks Kobiet, w których zapisane byłoby krótko i dosadnie, za co jest bezwzględna i nieunikniona śmierć. Tylko, że my mamy lewacto, dla którego każdy może sobie stwierdzić, że jest mężczyzną lub kobietą i to wystarczy.



Jesteśmy zdemoralizowani. Bycie kobietą i mężczyzną powinno łączyć się z wartościami, obowiązkami i zasadami.



