Ale pięknie widać jak niektórzy tak z erystycznego punktu widzenia nie są przygotowani do wystąpień publicznych. Cokolwiek by nie sądzić o poglądach dziennikarki, przez cały czas jest spokojna, mówi płynnie, ma sensowne argumenty w odpowiedziach. Pan szpieg od początku siedzi tam nabuzowany, ciągle wybucha, rzuca osobistymi obelgami ('nawet dzieci mieć nie powinnaś'). Z punktu widzenia kogoś, kto nie wie nic o sprawie, wypada on o wiele gorzej, sprawia wrażenie rozhisteryzowanego.