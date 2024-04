15 lat temu byłem na wakacjach w Turcji i chciałem kupić dziecku wiaderko i łopatkę do piasku. Pytam sprzedawcę przy plaży, po ile. On, że 15 euro. Myślę, drogo, ale #!$%@? tam, to przy plaży. Już miałem mówić, że biorę, a ten: "10 euro". To mówię: "ok", już wyciągam pieniądze, a on: "no dobra, dla ciebie 5 euro".