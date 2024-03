Pokaż całość

Uśmiercając tych ludzi Izrael pozbywa się problemu roszczeń do nieruchomości na terenie Izraela których ci ludzie zostali siłą pozbawieni.Rezolucja ONZ 194 daje im prawo do powrotu do swoich domów albo prawo do odszkodowań pieniężnych jeżeli nie zechcą wrócić. Żadnych odszkodowań nie dostali a Izrael blokuje im prawo do powrotu.The United Nations General Assembly adopts resolution 194 (III), resolving that “refugees wishing to return to their homes and live at