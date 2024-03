Cieszę się z tego wyroku, bo biskup Marek w kwestii pedofilii w swojej diecezji reprezentuje standardy, które powinny być wzorem dla innych. Kiedy zgłosiły się do niego ofiary ks. pedofila, natychmiast zgłosił sprawę do prokuratury. Pedofil już siedzi, a do tego papież pozbawił go kapłaństwa. Nie było przenoszenia do innej parafii.