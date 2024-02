Pokaż całość

Sięgnijmy do stenogramów rozmów z tego czasu. Wyczarterowany od LOT-u Boeing 18 kwietnia 2020 r. – a więc równo dwa tygodnie po tym, jak Izdebski podpisuje z Ministerstwem Zdrowia umowę na dostarczenie respiratorów – leci do Szanghaju. Jeszcze tego samego dnia zdenerwowany Daniel Obajtek (DO) dzwoni do Adama Buraka (AB):DO: "no ten samolot przyleci pusty LOT-u, który... gdzie służby za tamtą firmę tak gwarantowały pana Izdebskiego!".AB: "kur..., co