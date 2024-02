A wiecie co jest najgorsze? Że rozwaliła całe miasto a i tak pewnie wygra, większość łodzian to niestety komuchy i na każdy argument mają jedną odpowiedź - bo ona buduje1111! xD

Ale, że jesteśmy w top zakorkowanych miast świata to już nieważne, że kumple zaprojektowali most pod który pociągi się nie mieszczą też spoko.

I jeszcze te wydłużone "tymczasowo bilety" o 20 minut przez 8 lat jak nic też ok xDD