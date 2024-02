ja #!$%@? kogoś to dziwi że jutuberzy i cała śmietanka jutuba/fame mma/i innych tym podobnych w jednym tygodniu kręci dramy na siebie po czym za tydzień są najlepszymi kumplami i tak to się kręci i kręcić będzie dopóki będziecie to oglądać. Dla nich to jest biznes, pieniądze i wyświetlenia z tych dram i tak skończyła się wielka afera pandora gate tym że jednie kto oberwał to stuu reszta tylko na tym zyskała Pokaż całość