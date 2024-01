Paweł Wojtunik:



"Ja osobiście ujawniłem, odkryłem to, że w gabinecie Wąsika było stanowisko odsłuchowe. Zresztą przyszli mi o tym powiedzieć jego współpracownicy. Sami o tym zaraportowali, że było takie dziwactwo. Kto zagwarantuje, że to później nie jest wykorzystywane do szatnażu, wywierania nacisku politycznego, do nielegalnego działania?"