A widziałeś owo dziwo w realu? ja nie widziałem w i wcale tego nie pragną.Problem zaczyna się wtedy, ze takie "towary zastępcze" wypierają rzeczy istotne. Bo nawet fakt że wiem do czego służy czerwony przycisk w telewizorze* nie zmienia faktu że ktoś z jakiegoś powodu to podaje ludziom do oglądania.*To, że to w w internacie niczego nie zmienia.